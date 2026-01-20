İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Region
    • 20 yanvar, 2026
    • 22:22
    Yaşar Gülər Pit Heqsetlə Suriyadakı hadisələri müzakirə edib

    Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər ilə amerikalı həmkarı Pit Heqset arasında telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlər müzakirə edilib. Tərəflər habelə Suriyadakı hadisələr başda olmaqla, regional müdafiə və təhlükəsizlik məsələlərini də nəzərdən keçiriblər.

