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Ukraynanın nəzarətində olan bütün AES-lər yenidən işə başlayıb

Ukraynanın nəzarətində olan bütün AES-lər yenidən işə başlayıb Ukrayna hakimiyyətinin nəzarətində olan bütün atom elektrik stansiyaları yenidən işə başlayıb.
Region
13 Dekabr , 2022 12:14
Ukraynanın nəzarətində olan bütün AES-lər yenidən işə başlayıb

Ukrayna hakimiyyətinin nəzarətində olan bütün atom elektrik stansiyaları yenidən işə başlayıb.

“Report” UNIAN-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın energetika naziri German Qaluşenko məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Ukraynadakı bütün 9 enerji blokunun fəaliyyəti bərpa edilib.

G.Qaluşenko bildirib ki, dekabrın 13-nə keçən gecə 1000 MVt gücündə 9-cu enerji bloku Ukraynanın enerji sisteminə qoşulub. Nazir konkret ad çəkməsə də, bu stansiyanın noyabrın 23-də raket hücumundan sonra bağlandığını vurğulayıb.

Xatırladaq ki, Ukraynanın enerji strukturuna ilk kütləvi hücum oktyabrın 10-da baş verib.

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