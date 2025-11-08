Türkiyədə ticarət mərkəzində yanğın baş verib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    • 08 noyabr, 2025
    • 08:52
    Türkiyənin Adana şəhərinin Seyhan rayonunda yerləşən ticarət mərkəzində yanğın baş verib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Yeşiloba məhəlləsində yerləşən ticarət mərkəzindəki yanğın üçmərtəbəli xırdavat mağazasında başlayıb.

    Hadisə yerinə dərhal yanğınsöndürən maşın, təcili tibbi yardım və polis əməkdaşları cəlb olunub.

    Yanğın qısa zamanda digər mağazalara da keçib. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində iş aparılır.

    Yanğının baş vermə səbəbi bəlli deyil.

