Türkiyədə ticarət mərkəzində yanğın baş verib
Region
- 08 noyabr, 2025
- 08:52
Türkiyənin Adana şəhərinin Seyhan rayonunda yerləşən ticarət mərkəzində yanğın baş verib.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Yeşiloba məhəlləsində yerləşən ticarət mərkəzindəki yanğın üçmərtəbəli xırdavat mağazasında başlayıb.
Hadisə yerinə dərhal yanğınsöndürən maşın, təcili tibbi yardım və polis əməkdaşları cəlb olunub.
Yanğın qısa zamanda digər mağazalara da keçib. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində iş aparılır.
Yanğının baş vermə səbəbi bəlli deyil.
Son xəbərlər
09:52
Ufa, Ulyanovsk və Kaluqa aeroportları işini dayandırıbRegion
09:45
Azərbaycanın yeniyetmə şahmatçıları Avropa çempionatında 3 medal qazanıblarFərdi
09:39
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.11.2025)Maliyyə
09:35
"C5+1" ölkələri TBNM və TRIPP vasitəsilə qarşılıqlı əlaqələri gücləndirmək barədə razılaşıblarİnfrastruktur
09:32
Azərbaycan Basketbol Liqası: VI turda daha bir oyun keçiriləcəkKomanda
09:20
Mikayıl Cabbarov Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edibBiznes
09:12
Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaqFutbol
09:00
Çin Tayvanın müstəqilliyi tərəfdarlarının Avropa Parlamentinə səfərinə etiraz edibDigər ölkələr
08:52
Foto