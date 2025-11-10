İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Türkiyədə televiziya kanalına silahlı hücum olub

    Region
    • 10 noyabr, 2025
    • 13:30
    Türkiyədə televiziya kanalına silahlı hücum olub

    Türkiyənin "BeIN Sports" televiziya kanalının Ayazaağadakı ofisinin binasına silahlı hücum olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Əraziyə polis əməkdaşlarının cəlb olunduğu bildirilir.

    Türkiyə silahlı basqın televiziya
    Совершено вооруженное нападение на офис турецкого канала BeIN Sports

