Türkiyədə televiziya kanalına silahlı hücum olub
Region
- 10 noyabr, 2025
- 13:30
Türkiyənin "BeIN Sports" televiziya kanalının Ayazaağadakı ofisinin binasına silahlı hücum olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Əraziyə polis əməkdaşlarının cəlb olunduğu bildirilir.
Son xəbərlər
13:45
Deputat: Mərkəzi Asiyanın əsas daşımalarının Azərbaycan üzərindən olması strateji əhəmiyyətə malikdirDigər
13:43
COP29 dünyaya göstərdi ki, ədalətli, dayanıqlı və inklüziv iqlim gələcəyi Bakıdan başlayır - RƏYCOP29
13:38
Paytaxtda oğurluq və soyğunçuluq edən iki nəfər saxlanılıbHadisə
13:38
Qubada avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralanan varHadisə
13:36
Azərbaycanın cüdo millisi İslamiadada yarımfinala vəsiqə qazanıbFərdi
13:30
Türkiyədə televiziya kanalına silahlı hücum olubRegion
13:27
Avstraliya parlamentində Azərbaycanla Parlamentlərarası Dostluq Qrupu yaradılıbXarici siyasət
13:26
Tokayev Rusiyaya səfər edəcəkRegion
13:25
Foto