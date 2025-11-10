Совершено вооруженное нападение на офис турецкого канала BeIN Sports

На здание офиса турецкого телевизионного канала BeIN Sports, расположенного в квартале Аязага района Шишли в Стамбуле, совершено вооруженное нападение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global.

Сообщается, что на место происшествия привлечены сотрудники полиции.

По последним данным, нападавший задержан.