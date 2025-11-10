Совершено вооруженное нападение на офис турецкого канала BeIN Sports
В регионе
- 10 ноября, 2025
- 13:43
На здание офиса турецкого телевизионного канала BeIN Sports, расположенного в квартале Аязага района Шишли в Стамбуле, совершено вооруженное нападение.
Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global.
Сообщается, что на место происшествия привлечены сотрудники полиции.
По последним данным, нападавший задержан.
Последние новости
14:15
Турецкий тяжелоатлет поблагодарил Ильхама АлиеваИндивидуальные
14:09
В Украине проводится крупная операция по выявлению коррупции в сфере энергетикиВ регионе
14:08
Мирзабейли: Концепция "сильное государство – сильная армия" стала реальностьюАрмия
13:47
Фото
Азербайджанский военнослужащий окончил курс регионального сотрудничества НАТОАрмия
13:44
Апелляционный суд сегодня рассмотрит прошение Саркози об освобожденииДругие страны
13:43
Совершено вооруженное нападение на офис турецкого канала BeIN SportsВ регионе
13:38
Задержан подозреваемый в мошенничестве на 37 тысяч манатовПроисшествия
13:21
Лукашенко: Беларусь готова к открытию границы с ЛитвойВ регионе
13:17