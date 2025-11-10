Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Совершено вооруженное нападение на офис турецкого канала BeIN Sports

    В регионе
    • 10 ноября, 2025
    • 13:43
    На здание офиса турецкого телевизионного канала BeIN Sports, расположенного в квартале Аязага района Шишли в Стамбуле, совершено вооруженное нападение.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global.

    Сообщается, что на место происшествия привлечены сотрудники полиции.

    По последним данным, нападавший задержан.

    Турция вооруженное нападение телеканал BeIN Sports Стамбул
    Türkiyədə televiziya kanalına silahlı hücum olub

