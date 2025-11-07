Türkiyədə mərc oyunlarına qoşulma ittihamı ilə 17 hakim, 1 klub prezidenti saxlanılıb
- 07 noyabr, 2025
- 09:49
Türkiyədə hakimlərin mərc saytlarına üzvlüyü məsələsi ilə bağlı istintaq çərçivəsində 17 hakim və 1 klub prezidenti saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, saxlanılan 17 hakim barəsində "vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə" və "oyun nəticəsinə təsir göstərmə" maddələri üzrə istintaq aparılır.
Saxlanılan klub prezidenti barəsində isə "futbol oyununun nəticəsinə təsir göstərmək məqsədilə hərəkət" iddiası üzrə istintaq başladılıb.
Xatırladaq ki, Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) prezidenti İbrahim Hacıosmanoğlu bu yaxınlarda keçirdiyi mətbuat konfransında ölkədə peşəkar futbol liqalarının matçlarına təyinat alan 571 hakimdən 371-nin mərc oyunları saytlarında aktiv hesabları olduğunu bildirib. Bu açıqlamadan sonra prokurorluq araşdırmalara başlayıb. Rəsmilər son beş ilin bütün məlumat və qeydlərinin araşdırılacağını açıqlayıblar.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da hadisəyə münasibət bildirmiş, məsələnin araşdırıldığını ifadə edərək dövlətin üzərinə düşəni etdiyini qeyd etmişdi.