    Region
    • 26 sentyabr, 2025
    • 19:56
    Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib, azı 20 nəfər yaralanıb

    Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində işçiləri daşıyan mikroavtobus aşıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində azı 20 nəfər yaralanıb.

    Əraziyə çox sayda polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.

    Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.

