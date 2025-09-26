Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib, azı 20 nəfər yaralanıb
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 19:56
Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində işçiləri daşıyan mikroavtobus aşıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində azı 20 nəfər yaralanıb.
Əraziyə çox sayda polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.
Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.
Son xəbərlər
20:50
"Fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-Pri" yarışına yekun vurulubFərdi
20:48
TBMM sədri Azərbaycanla Ermənistanın vasitəçisiz təmas qurmasının önəmindən bəhs edibRegion
20:36
Lukaşenko: Putin məndən heç nə gizlətmirDigər ölkələr
20:34
KİV: Suriya ilə İsrail arasında təhlükəsizlik razılaşması son anda alınmayıbDigər ölkələr
20:29
Kiyev Avropanın "Dron divarı" layihəsinə qoşulmağa hazırdırDigər ölkələr
20:23
Ərdoğan: BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin Fələstini dövlət kimi tanıması tarixi addımdırRegion
20:18
Foto
Video
Şabranda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıbHadisə
20:13
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Aprel döyüşləri ilə bağlı sənədlər elan olunubDaxili siyasət
20:10