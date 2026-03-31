    Region
    • 31 mart, 2026
    • 11:00
    Türkiyə MN: Azərbaycanlıların 31 mart soyqırımını unutmadıq, unutdurmayacağıq

    Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin "X" sosial media hesabında 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edilib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Tarixə qara ləkə kimi düşən bu acı dolu günlərdə erməni silahlı dəstələri tərəfindən minlərlə günahsız azərbaycanlı amansızcasına qətlə yetirilib. Qardaşlarımıza qarşı törədilən soyqırımı unutmadıq, unutmayacağıq və unutdurmayacağıq! Şəhidlərimizi rəhmət, minnətdarlıq və ehtiramla yad edirik".

    31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi
    Минобороны Турции: Геноцид азербайджанцев 31 марта не будет забыт
    Turkish Defense Ministry shares post on March 31 – Day of Genocide of Azerbaijanis

    Son xəbərlər

    11:56

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 146 şəxs təxliyə olunub

    Digər
    11:49

    Binəli Yıldırım: 31 Mart soyqırımı bütün Türk dünyasının ortaq yaddaşıdır

    Region
    11:47

    Azərbaycanda əmək miqrasiyası üzrə sazişlər hazırlanacaq

    Biznes
    11:33

    İsmayıllıda 2 nəfərin öldüyü avtoqəzada yaralananlar xəstəxanadan evə buraxılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:31

    Qana millisinin baş məşqçisi Otto Addo vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

    Futbol
    11:27

    Azərbaycanda iş yerlərində ayrı-seçkilik və qısnamaya qarşı hüquqi baza gücləndirilə bilər

    Biznes
    11:27

    İndoneziya BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını tələb edib

    Digər ölkələr
    11:26

    Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün müsabiqə elan edilib

    Daxili siyasət
    11:20

    Azərbaycan iki ayda Aİ ölkələri ilə 2,8 milyard dollarlıq ticarət aparıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti