Türkiyə MN: Azərbaycanlıların 31 mart soyqırımını unutmadıq, unutdurmayacağıq
Region
- 31 mart, 2026
- 11:00
Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin "X" sosial media hesabında 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edilib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Tarixə qara ləkə kimi düşən bu acı dolu günlərdə erməni silahlı dəstələri tərəfindən minlərlə günahsız azərbaycanlı amansızcasına qətlə yetirilib. Qardaşlarımıza qarşı törədilən soyqırımı unutmadıq, unutmayacağıq və unutdurmayacağıq! Şəhidlərimizi rəhmət, minnətdarlıq və ehtiramla yad edirik".
Son xəbərlər
11:56
İrandan Azərbaycana indiyədək 3 146 şəxs təxliyə olunubDigər
11:49
Binəli Yıldırım: 31 Mart soyqırımı bütün Türk dünyasının ortaq yaddaşıdırRegion
11:47
Azərbaycanda əmək miqrasiyası üzrə sazişlər hazırlanacaqBiznes
11:33
İsmayıllıda 2 nəfərin öldüyü avtoqəzada yaralananlar xəstəxanadan evə buraxılıb - YENİLƏNİBHadisə
11:31
Qana millisinin baş məşqçisi Otto Addo vəzifəsindən uzaqlaşdırılıbFutbol
11:27
Azərbaycanda iş yerlərində ayrı-seçkilik və qısnamaya qarşı hüquqi baza gücləndirilə bilərBiznes
11:27
İndoneziya BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını tələb edibDigər ölkələr
11:26
Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün müsabiqə elan edilibDaxili siyasət
11:20