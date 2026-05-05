Azərbaycan Cüdo Federasiyası I səviyyə məşqçi sertifikatlaşdırma kursları təşkil edəcək
Fərdi
- 05 may, 2026
- 12:27
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə iyunda I səviyyə məşqçi sertifikatlaşdırma kursları keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a ACF-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, kurs nəzəri və praktiki hissələrdən ibarət olacaq və "IJF Academy"yə müraciət etmək istəyənlər mütləq kursdan keçməlidirlər.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasındakı tədbirin nəzəri hissəsi iyunun 1-6-sı, praktiki hissəsi isə 22-26-sı aralığında baş tutacaq.
