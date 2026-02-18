İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Terrorsuz Türkiyə" hesabatı qəbul edilib

    Region
    • 18 fevral, 2026
    • 15:09
    Terrorsuz Türkiyə hesabatı qəbul edilib

    Türkiyədə Milli Həmrəylik, Qardaşlıq və Demokratiya Komissiyası "Terrorsuz Türkiyə" adlı hesabatı səsə qoyaraq qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuşun rəhbərliyi ilə komissiya sonuncu dəfə sözügedən məsələni müzakirə edib.

    Hesabatda ön plana çıxan əsas mövzular unitar dövlət quruluşu, ərazi bütövlüyü, Türkiyə türkcəsinin rəsmi dil statusu və dünyəvi Respublika prinsipinin qorunmasıdır.

    Həmçinin Yeni bir Konstitusiyanın qəbul edilməsi, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin daxili nizamnaməsi, siyasi partiyalar haqqında qanun və seçki qanunlarında dəyişikliklər edilməsi təklif olunur.

    Eləcə də Türkiyəyə illik 100–340 milyard dollar həcmində itkilərin və regional inkişaf fərqlərinin aradan qaldırılması istənilir.

    Türk–Kürd qardaşlığı tarixi bir tale birliyi kimi qiymətləndirilir və həll yolu "qardaşlıq hüququ" anlayışı ilə izah olunur.

    PKK-nın özünü buraxdığı və silahı yerə qoyduğu dövlət tərəfindən təsbit edildikdən sonra təşkilat üzvləri ilə bağlı ayrıca qanun layihəsinin hazırlanması təklifi irəli sürülür.

    Türkiyə Numan Kurtulmuş

    Son xəbərlər

    15:46

    "The Liberum": Azərbaycan "yaşıl enerji" ixracatçısı statusunu möhkəmləndirir

    Energetika
    15:45

    Ekspert: Xəzərin dibi ilə boru kəmərlərinin olmaması Mərkəzi Asiya ölkələri üçün risklər yaradır

    Xarici siyasət
    15:44
    Foto

    Mədəniyyət naziri Qaxda vətəndaş qəbulu keçirib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:29

    KOB evlərində "G2B" xidmətlər göstərən qurumların adları açıqlanıb

    İqtisadiyyat
    15:26

    Fərhad Məmmədov: Hazırda beynəlxaq hüquq ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etmir

    Xarici siyasət
    15:24

    Universitet və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    15:22

    Ekspert: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə regional əməkdaşlığı gücləndirir

    Xarici siyasət
    15:22
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Yıldız Texniki Universitetinin dəstəyi ilə Biotexnologiya Mərkəzi qurulur

    Elm və təhsil
    15:19

    "Ferrum Kapital"ın istiqrazlarına 51 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti