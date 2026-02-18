İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 18 fevral, 2026
    • 16:55
    Xankəndinin məşqçilər korpusunda yeni təyinat olub

    "Xankəndi"nin məşqçilər korpusunda yeni təyinat olub.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Elçin Sadıqov bölgə təmsilçisinin qapıçılar üzrə məşqçisi təyin edilib. 36 yaşlı mütəxəssis 2020–2025-ci illərdə "Səbail"in müxtəlif yaş qruplarında çalışıb.

    UEFA-nın B kateqoriyalı məşqçi lisenziyasına sahib olan E.Sadıqovun son iş yeri 2025-ci ildə qapıçı-məşqçi vəzifəsində fəaliyyət göstərdiyi "Şəfa" klubu olub.

