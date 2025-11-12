İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    TDT Baş katibi təyyarə qəzası ilə bağlı Türkiyəyə başsağlığı verib

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 00:44
    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstan ərazisində qəzaya uğraması ilə bağlı Türkiyəyə başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də paylaşım edib.

    "Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycandan Türkiyəyə qayıdan hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstanda qəzaya uğradığını dərin kədərlə öyrəndik. Hazırda axtarış-xilasetmə işləri davam edir. Şəhidlərin ruhuna səmimi dualarımızı çatdırır, ailələrinə, yaxınlarına və qardaş Türkiyə xalqına başsağlığı veririk", - paylaşımda bildirilib.

    Qeyd edək ki, Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus C-130 təyyarəsinin göyərtəsində 20 hərbçi olub.

