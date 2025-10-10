Tbilisidə baş verən zorakılıqlarla bağlı daha bir nəfər həbs edilib
- 10 oktyabr, 2025
- 13:51
Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində oktyabrın 4-də baş verən zorakılıq hadisələrində iştirak etdiyi müəyyən olunan daha bir nəfər (G.K) həbs edilib.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirlikdən bildirilib ki, polis əməliyyat-istintaq tədbirlərini davam etdirir və hazırda ümumilikdə 46 nəfər həbs olunub:
"Onların işinə Cinayət Məcəlləsinin 317, 222, 225 və 187-ci maddələri ilə baxılır".
