Selçuk Bayraktaroğlu NATO-nun toplantısına qatılıb
- 20 sentyabr, 2026
- 13:35
Türkiyənin Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlu 19 sentyabr 2026-cı il tarixində Danimarka paytaxtı Kopenhagendə keçirilən NATO Hərbi Komitəsinin Baş Qərargah Rəisləri Toplantısına qatılıb.
"Report" Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin (MMN) sentyabrın 20-də yaydığı məlumata istinadən xəbər verir ki, S. Bayraktaroğlu müxtəlif ölkələrdən olan həmkarları ilə görüşüb.
"Ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlu toplantıda iştirak edən; Avropa Müttəfiq Qüvvələrinin Ali Komandanı (SACEUR), ABŞ Baş Qərargah rəisinin müavini, Almaniya, Albaniya, Birləşmiş Krallıq, Fransa, Hollandiya, İsveç, İtaliya, Polşa və Yunanıstanın Baş Qərargah rəisləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirib", - məlumatda bildirilib.
Görüşlərdə ikitərəfli əlaqələr, regional müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 19 Eylül 2026 tarihinde Kophenag/Danimarka’da düzenlenen NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldı.— TSK (@TSKGnkur) September 20, 2026
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, toplantıya katılım sağlayan; Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR),… pic.twitter.com/6fjXxBD83W