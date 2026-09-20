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    Selçuk Bayraktaroğlu NATO-nun toplantısına qatılıb

    Region
    • 20 sentyabr, 2026
    • 13:35
    Selçuk Bayraktaroğlu NATO-nun toplantısına qatılıb

    Türkiyənin Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlu 19 sentyabr 2026-cı il tarixində Danimarka paytaxtı Kopenhagendə keçirilən NATO Hərbi Komitəsinin Baş Qərargah Rəisləri Toplantısına qatılıb.

    "Report" Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin (MMN) sentyabrın 20-də yaydığı məlumata istinadən xəbər verir ki, S. Bayraktaroğlu müxtəlif ölkələrdən olan həmkarları ilə görüşüb.

    "Ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlu toplantıda iştirak edən; Avropa Müttəfiq Qüvvələrinin Ali Komandanı (SACEUR), ABŞ Baş Qərargah rəisinin müavini, Almaniya, Albaniya, Birləşmiş Krallıq, Fransa, Hollandiya, İsveç, İtaliya, Polşa və Yunanıstanın Baş Qərargah rəisləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirib", - məlumatda bildirilib.

    Görüşlərdə ikitərəfli əlaqələr, regional müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub.

    Selçuk Bayraktaroğlu Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Türkiyə Cümhuriyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)

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