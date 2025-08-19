Haqqımızda

Rusiyanın “Elastik” zavodunda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 25-ə çatıb

Rusiyanın “Elastik” zavodunda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 25-ə çatıb Rusiyanın Ryazan vilayətinin Şilovski rayonundakı “Elastik” zavodunda barıt sexində baş verən yanğın və partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 25 nəfərə çatıb.
Region
19 avqust 2025 08:36
Rusiyanın “Elastik” zavodunda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 25-ə çatıb

Rusiyanın Ryazan vilayətinin Şilovski rayonundakı “Elastik” zavodunda barıt sexində baş verən yanğın və partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 25 nəfərə çatıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti teleqram kanalında məlumat yayıb.

"Lesnoy qəsəbəsində aparılan xilasetmə əməliyyatları zamanı daha bir şəxsin meyiti çıxarılıb. Zərəçəkənlərin ümumi sayı 158 nəfərdir, onlardan 25 nəfər ölüb", - məlumatda deyilir.

Qeyd edək ki, hadisə avqustun 15-də səhər saatlarında baş verib. Müəssisənin istehsalat sexlərindən birində alışma və ardınca yanğın baş verib.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Число погибших при взрыве на российском заводе "Эластик" возросло до 25

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Türkiyədə ağır yol qəzası olub, ölənlər var
Türkiyədə ağır yol qəzası olub, ölənlər var
19 avqust 2025 03:12
Türkiyədə Bəyoğlu bələdiyyə sədri İnan Güney həbs olunub
Türkiyədə Bəyoğlu bələdiyyə sədri İnan Güney həbs olunub
19 avqust 2025 02:19
İrəvanda iş adamı avtomobilində ölü tapılıb
İrəvanda iş adamı avtomobilində ölü tapılıb
18 avqust 2025 20:50
Moskva bazarında 70 miqrant saxlanılıb
Moskva bazarında 70 miqrant saxlanılıb
18 avqust 2025 20:35
Tokayev “KazMunayQaz”ın rəhbəri ilə əlavə neft ixrac marşrutlarını müzakirə edib
Tokayev “KazMunayQaz”ın rəhbəri ilə əlavə neft ixrac marşrutlarını müzakirə edib
18 avqust 2025 20:29
Voronejdə azərbaycanlı iş adamı həbs edilib
Voronejdə azərbaycanlı iş adamı həbs edilib
18 avqust 2025 19:14
Ermənistanın Baş naziri: Yalnız Qarabağ məsələsinin həlli Azərbaycanla sülhü mümkün etdi
Ermənistanın Baş naziri: Yalnız Qarabağ məsələsinin həlli Azərbaycanla sülhü mümkün etdi
18 avqust 2025 18:37
İstanbulda avtobusun aşması nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB
İstanbulda avtobusun aşması nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 18:28
Zelenski Vaşinqtonda Kelloqla görüşüb
Zelenski Vaşinqtonda Kelloqla görüşüb
18 avqust 2025 18:02
Ukrayna XİN: Vaşinqton görüşündən təhlükəsizlik zəmanətlərinin aydın izahını gözləyirik
Ukrayna XİN: Vaşinqton görüşündən təhlükəsizlik zəmanətlərinin aydın izahını gözləyirik
18 avqust 2025 17:16

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi