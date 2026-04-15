İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    Region
    15 aprel, 2026
    • 08:34
    Rusiya XİN: Azərbaycan rusiyalıların İrandan təxliyəsində əhəmiyyətli yardım göstərib

    Azərbaycan Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində əhəmiyyətli yardım göstərib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq Departamentinin direktoru Aleksey Klimov TASS-a müsahibəsində bildirib.

    "Bakı rusiyalılara Tehrandakı Rusiya səfirliyinin əvvəlcədən müraciəti ilə 2020-ci ildən bəri fərdi keçidlər üçün bağlanan "Astara" sərhəd keçid məntəqəsindən istifadə etmək imkanı verib", - diplomat qeyd edib.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıblar. Nəticədə Ali lider Əli Xamenei və bir neçə yüksək vəzifəli məmur öldürülüb. Bundan sonra "Astara" sərhəd keçid məntəqəsindən xarici vətəndaşların İrandan Azərbaycana təxliyəsi başlayıb.

    Martın 20-dək Rusiyanın azı 323 vətəndaşı da daxil olmaqla 75 ölkənin 2 000-dən çox vətəndaşı İrandan Azərbaycan ərazisi vasitəsilə təxliyə edilib.

    Rusiya XİN Astara sərhəd-keçid məntəqəsi Yaxın Şərqdə eskalasiya Aleksey Klimov
    МИД РФ: Азербайджан оказал значительную помощь в эвакуации россиян из Ирана

