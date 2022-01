Qazaxıstan Prezidenti: "İğtişaşçılarla heç bir danışıq aparılmayacaq"

“2022-ci il yanvarın 2-də mən hökumətə Qazaxıstanda etirazçıların müraciətlərinə operativ reaksiya verməyi və mayeləşdirilmiş qazın qiymətlərinin tənzimlənməsi üçün kompleks tədbirlər həyata keçirməyi tapşırdım. Təəssüf ki, Qazaxıstanın bir sıra regionlarında və Almatıda bu, zorakılıqla qarşılandı. Buna görə də hökuməti istefaya göndərmək qərarına gəldim və komendant saatı tətbiq etdim".

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev öz tviter hesabında yazıb.

Tokayev bildirib ki, bütün səylərə baxmayaraq, etirazlar iğtişaşlara səbəb olub.

Prezident vurğulayıb ki, iğtişaşçılarla heç bir danışıq aparılmayacaq:

"Onların ümumi sayı 20 mindir. Bəzilərinin qazax dilində danışmadığı məlum olub".

“Qazaxıstan xarici diplomatik nümayəndəliklərin, habelə xarici şirkətlərin və investorların şəxsi heyətinin və əmlakının təhlükəsizliyini və mühafizəsini təmin edəcək”, - Tokayev əlavə edib.

