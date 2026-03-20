    Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı bütün texniki ekspertizalar əldə edilib

    Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı bütün texniki ekspertizalar əldə edilib

    Qazaxıstan 2024-cü ilin dekabrında AZAL təyyarəsinin Aktauda qəzaya uğramasının səbəblərinin texniki baxımdan araşdırılması üçün zəruri olan bütün ekspertiza nəticələrini avadanlıq istehsalçılarından alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Qazaxıstan Baş nazirinin müavini Kanat Bozumbayev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın da daxil olduğu beynəlxalq komissiyanın iştirakı ilə araşdırmanın yekunlaşdırılması davam edir:

    "Araşdırma davam edir. Avadanlıq istehsalçılarından, yəni GPS-trekerlərin, naviqasiya avadanlıqlarının, hava gəmisi istehsalçısından bütün zəruri ekspertizalar alınıb. Hazırda yekunlar vurulur, bu nəticələr həmin komissiyanın iştirakçıları ilə razılaşdırılacaq".

    K.Bozumbayev vurğulayıb ki, komissiyanın tərkibinə Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya ekspertləri, eləcə də "Embraer" şirkətinin və Beynəlxalq Mülki Aviasiya Agentliyinin nümayəndələri daxildir:

    "Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, Qazaxıstan yaxın bir neçə ay ərzində yekun vurmalıdır. Bu, texniki hissəyə aiddir".

    Xəbər yenilənir

    Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) Təyyarə qəzası Kanat Bozumbayev
    12:43

    Azərbaycanın Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracı 1 % azalıb

    Biznes
    12:40

    Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı bütün texniki ekspertizalar əldə edilib

    Region
    12:29

    İsrailin HHM sistemini idarə etmiş şəxs İrana məxfi məlumatlar ötürdüyünə görə həbs edilib

    Digər ölkələr
    12:29

    Azərbaycan fevralda duz istehsalını 61 % artırıb

    Sənaye
    12:24

    Antalyada konteyner evlərdə baş verən yanğında 6 nəfər ölüb

    Region
    12:17

    Maliyyə intizamının gücləndirilməsi dayanıqlı inkişafa hədəflənən addımlardandır - RƏY

    Daxili siyasət
    12:16

    Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb

    Futbol
    12:15

    Müctəba Xamenei İsmayıl Xətibin ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib

    Region
    12:11
    Foto

    Azərbaycan basketbol millisi Türkiyədə bürünc medal qazanıb

    Komanda
