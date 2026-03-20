    Казахстан получил все экспертизы по делу самолета AZAL, техкомиссия готовит итоговый доклад

    • 20 марта, 2026
    Казахстан получил от производителей оборудования все результаты экспертиз, необходимых для технического расследования причин крушения самолета AZAL в Актау в декабре 2024 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

    По его словам, подведение итогов расследования продолжается с участием международной комиссии, в которую входит и Азербайджан.

    "Продолжается расследование. Все необходимые экспертизы от производителей оборудования, то есть GPS-трекеров, навигационного оборудования, производителя воздушного судна - они получены. Сейчас подводятся итоги, эти итоги будут согласованы с участниками этой комиссии", - отметил он.

    Бозумбаев подчеркнул, что в состав комиссии входят эксперты Азербайджана, Казахстана и России, а также представители компании Embraer и международного агентства гражданской авиации. "В соответствии с международными стандартами Казахстан в ближайшие несколько месяцев должен подвести итоги. Это что касается технической части", - добавил он.

    Касательно юридического аспекта вопроса, Бозумбаев заявил, что Генеральная прокуратура Казахстана "ожидает вопросов со стороны Российской Федерации".

    "Считаю, что правоохранительные системы Российской Федерации, наверное, должны сделать какие-то выводы", - добавил он.

    По словам вице-премьера, результаты работы технической комиссии прольют свет на все вопросы касательно трагедии с крушением самолета.

    "Когда сбит? Почему упал? Какая причина? Шаг за шагом это все будет описано в официальном докладе в соответствии с регламентом международной организации", - подытожил он.

    Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

    На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

    Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С".

    Новость дополняется

    Крушение самолета AZAL
    Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı bütün texniki ekspertizalar əldə edilib
