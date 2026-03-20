Казахстан получил все экспертизы по делу самолета AZAL, техкомиссия готовит итоговый доклад

Казахстан получил от производителей оборудования все результаты экспертиз, необходимых для технического расследования причин крушения самолета AZAL в Актау в декабре 2024 года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

По его словам, подведение итогов расследования продолжается с участием международной комиссии, в которую входит и Азербайджан.

"Продолжается расследование. Все необходимые экспертизы от производителей оборудования, то есть GPS-трекеров, навигационного оборудования, производителя воздушного судна - они получены. Сейчас подводятся итоги, эти итоги будут согласованы с участниками этой комиссии", - отметил он.

Бозумбаев подчеркнул, что в состав комиссии входят эксперты Азербайджана, Казахстана и России, а также представители компании Embraer и международного агентства гражданской авиации. "В соответствии с международными стандартами Казахстан в ближайшие несколько месяцев должен подвести итоги. Это что касается технической части", - добавил он.

Касательно юридического аспекта вопроса, Бозумбаев заявил, что Генеральная прокуратура Казахстана "ожидает вопросов со стороны Российской Федерации".

"Считаю, что правоохранительные системы Российской Федерации, наверное, должны сделать какие-то выводы", - добавил он.

По словам вице-премьера, результаты работы технической комиссии прольют свет на все вопросы касательно трагедии с крушением самолета.

"Когда сбит? Почему упал? Какая причина? Шаг за шагом это все будет описано в официальном докладе в соответствии с регламентом международной организации", - подытожил он.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С".

