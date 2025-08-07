Putin BƏƏ-ni Trampla görüş üçün münasib yerlərdən biri adlandırıb

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini (BƏƏ) amerikalı həmkarı Donald Trampla görüş üçün münasib yerlərdən biri adlandırıb.
“Report”un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, o bunu jurnalistlərə bildirib.
"Bizim bu cür tədbiri təşkil etməkdə kömək etməyə hazır olan çox dostlarımız var. Dostlarımızdan biri BƏƏ Prezidentidir. Düşünürəm ki, bu, münasib yerlərdən biri olardı", - o qeyd edib.
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşə gəlincə, Putin bunun mümkün olduğunu bildirib və qeyd edib ki, bunun üçün şərait yaradılmalıdır. O, həmçinin əlavə edib ki, belə şəraitin yaradılmasına hələ çox var.
"Mən artıq dəfələrlə demişəm ki, bu mümkündür, lakin bunun üçün müəyyən şərait yaradılmalıdır", - o bildirib.