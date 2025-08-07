Haqqımızda

Putin BƏƏ-ni Trampla görüş üçün münasib yerlərdən biri adlandırıb

Putin BƏƏ-ni Trampla görüş üçün münasib yerlərdən biri adlandırıb Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini (BƏƏ) amerikalı həmkarı Donald Trampla görüş üçün münasib yerlərdən biri adlandırıb.
Region
7 avqust 2025 16:49
Putin BƏƏ-ni Trampla görüş üçün münasib yerlərdən biri adlandırıb

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini (BƏƏ) amerikalı həmkarı Donald Trampla görüş üçün münasib yerlərdən biri adlandırıb.

“Report”un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, o bunu jurnalistlərə bildirib.

"Bizim bu cür tədbiri təşkil etməkdə kömək etməyə hazır olan çox dostlarımız var. Dostlarımızdan biri BƏƏ Prezidentidir. Düşünürəm ki, bu, münasib yerlərdən biri olardı", - o qeyd edib.

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşə gəlincə, Putin bunun mümkün olduğunu bildirib və qeyd edib ki, bunun üçün şərait yaradılmalıdır. O, həmçinin əlavə edib ki, belə şəraitin yaradılmasına hələ çox var.

"Mən artıq dəfələrlə demişəm ki, bu mümkündür, lakin bunun üçün müəyyən şərait yaradılmalıdır", - o bildirib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Xamənei yeni yaradılan quruma nümayəndələrini təyin edib
Xamənei yeni yaradılan quruma nümayəndələrini təyin edib
7 avqust 2025 15:50
Türkiyə XİN başçısı Suriyada səfərdədir
Türkiyə XİN başçısı Suriyada səfərdədir
7 avqust 2025 14:57
Ermənistanda icmanın sabiq başçısı dövlətə 454 min dollar ziyan vurmaqda ittiham edilir
Ermənistanda icmanın sabiq başçısı dövlətə 454 min dollar ziyan vurmaqda ittiham edilir
7 avqust 2025 13:50
Moskva-Soçi reysini yerinə yetirən təyyarənin ekipajı Həştərxanda eniş edib
Moskva-Soçi reysini yerinə yetirən təyyarənin ekipajı Həştərxanda eniş edib
7 avqust 2025 12:32
Qazaxıstanda qəzaya uğrayan helikopterin ekipajının axtarışları davam edir
Qazaxıstanda qəzaya uğrayan helikopterin ekipajının axtarışları davam edir
7 avqust 2025 12:10
Qazaxıstanın nəqliyyat nazirinin müavini saxlanılıb
Qazaxıstanın nəqliyyat nazirinin müavini saxlanılıb
7 avqust 2025 12:02
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
İran XİN başçısı: Pezeşkian iki həftə ərzində Ermənistana səfər edəcək
İran XİN başçısı: Pezeşkian iki həftə ərzində Ermənistana səfər edəcək
7 avqust 2025 09:53
Kamçatkada Klyuçevskoy vulkanı 11,5 km hündürlüyə kül püskürüb
Kamçatkada Klyuçevskoy vulkanı 11,5 km hündürlüyə kül püskürüb
7 avqust 2025 07:33
KİV: Putin Trampla görüşmək istəyir
KİV: Putin Trampla görüşmək istəyir
7 avqust 2025 00:21

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi