Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir
- 20 aprel, 2026
- 20:06
İran ABŞ hökumətinə güvənmir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Öhdəliklərə sadiqlik istənilən dialoqa haqq qazandıran məntiqdir", - o bildirib və əlavə edib ki, İranda ABŞ hökumətinin əvvəlki addımlarına qarşı dərin kök salmış tarixi etimadsızlıqdan əlavə, Amerika rəsmilərinin son günlərdəki qeyri-konstruktiv və ziddiyyətli yanaşması özündə acı bir mesaj daşıyır:
"Onlar İranın təslim olmasını tələb edirlər, İran xalqı isə təzyiqə baş əymir".
پایبندی به تعهدات منطق موجه هر نوع گفتگوست. علاوه بر بیاعتمادی تاریخی عمیقی که در ایران نسبت به پیشینه رفتار و عملکرد دولت آمریکا وجود دارد، رویکرد غیرسازنده و متناقض مسئولین آمریکا در روزهای اخیر حاوی یک پیام تلخ است: آنها خواهان تسلیم ایرانند. مردم ایران زیر بار زور نمیروند. https://t.co/JCbZM63sdH— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 20, 2026