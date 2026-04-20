Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана
- 20 апреля, 2026
- 20:22
Иран не доверяет правительству США.
Как сообщает Report, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем аккаунте в соцсети X.
"Верность обязательствам - это логика, которая оправдывает любой диалог", - заявил он.
Пезешкиан подчеркнул, что помимо глубоко укоренившегося исторического недоверия в Иране к предыдущим шагам правительства США, неконструктивный и противоречивый подход американских чиновников в последние дни несет в себе горькое послание: "Они требуют капитуляции Ирана, но иранский народ не склонится перед давлением".
Honoring commitments is the basis of meaningful dialogue. Deep historical mistrust in Iran toward U.S. gov conduct remains, while unconstructive & contradictory signals from American officials carry a bitter message; they seek Iran's surrender. Iranians do not submit to force.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 20, 2026