    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    Иран не доверяет правительству США.

    Как сообщает Report, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем аккаунте в соцсети X.

    "Верность обязательствам - это логика, которая оправдывает любой диалог", - заявил он.

    Пезешкиан подчеркнул, что помимо глубоко укоренившегося исторического недоверия в Иране к предыдущим шагам правительства США, неконструктивный и противоречивый подход американских чиновников в последние дни несет в себе горькое послание: "Они требуют капитуляции Ирана, но иранский народ не склонится перед давлением".

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir
    Pezeshkian: US seeks Iran's surrender

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей