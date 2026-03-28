Paşinyan Rusiyaya səfər etməyi planlaşdırır
Region
- 28 mart, 2026
- 15:23
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan tezliklə Rusiyaya səfər etməyi planlaşdırır.
"Report"un Ermənistan KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, o, bunu İrəvanda sakinlərlə görüşündə deyib.
"Mən tezliklə Rusiyaya gedəcəyəm. Əlaqələrimiz davam edir", - o qeyd edib.
