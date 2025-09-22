Özbəkistanda toylarda pul paylamaq və çoxlu qonaq dəvət etmək qadağan edilib
- 22 sentyabr, 2025
- 21:00
Özbəkistan hökuməti ötən il qəbul etdiyi və indi toylara dəvət olunan qonaqların sayını 200-dən çox olmamaq şərti ilə məhdudlaşdıran qərarı təsdiqləyib.
Bu barədə "Report" yerli mətbuta istinadən xəbər verir.
Qeyd olunub ki, toylara dəvət olunan qonaqların sayı 200 nəfər, ənənəvi plov üçün isə 250 nəfərlə məhdudlaşır.
Birgə toy və iki plov mərasimi üçün icazə verilən qonaqların sayı sənədə əsasən müvafiq olaraq 250 və 300 nəfərdir.
Həmçinin pul və parça paylanması kimi həddindən artıq xərclərə səbəb olan və çox vaxt ailələr üçün dözülməz yükə çevrilən təcrübələri də qadağan edilib.
Hökumətin məhdudiyyətləri qeyd etmələrə gələn qonaqların sayını tənzimləməkdən çox, lazımsız maliyyə xərclərinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Agentliyin məlumatına görə, bu, uzun müddətdir ki, ölkə əhalisi üçün aktual məsələ olub.
Sənəddə o da qeyd olunub ki, tədbirlərə ciddi nəzarət etmək və əhalinin yüksək keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsinə yönəlmiş "Rasional istehlak" proqramı çərçivəsində qəbul edilib.