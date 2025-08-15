Rusiya baş nazirinin müavini gələn həftə Ermənistana gedəcək

Rusiyanın Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk gələn həftə İrəvana gedəcək.
“Report” Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Overçuk özü bildirib.
Baş nazirin müavininin sözlərinə görə, o, Ermənistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqındakı (Aİİ) işini müzakirə edəcək.
"Səfər əvvəlcədən planlaşdırılıb və Ermənistan Respublikasının normativ-hüquqi bazasında normativ-hüquqi aktın, Ermənistan hökumətinin qərarının meydana çıxması ilə bağlıdır ki, bu da fikrimizcə, Avrasiya İqtisadi İttifaqının hüquq normalarına zidddir", - o qeyd edib.