Rusiya baş nazirinin müavini gələn həftə Ermənistana gedəcək

Rusiyanın Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk gələn həftə İrəvana gedəcək.
Region
15 avqust 2025 11:22
Rusiya baş nazirinin müavini gələn həftə Ermənistana gedəcək

Rusiyanın Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk gələn həftə İrəvana gedəcək.

“Report” Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Overçuk özü bildirib.

Baş nazirin müavininin sözlərinə görə, o, Ermənistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqındakı (Aİİ) işini müzakirə edəcək.

"Səfər əvvəlcədən planlaşdırılıb və Ermənistan Respublikasının normativ-hüquqi bazasında normativ-hüquqi aktın, Ermənistan hökumətinin qərarının meydana çıxması ilə bağlıdır ki, bu da fikrimizcə, Avrasiya İqtisadi İttifaqının hüquq normalarına zidddir", - o qeyd edib.

