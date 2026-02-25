Numan Kurtulmuş Türkiyənin Suriya ilə bağlı üç prinsipini açıqlayıb
- 25 fevral, 2026
- 01:09
Türkiyə Suriyada etnik və dini ayrı-seçkilik etməyən hökumətin qurulmasının tərəfdarıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Numan Kurtulmuş səfirlərlə iftar süfrəsində deyib.
"Suriya bir etnik qrupun, yaxud bir məzhəbin ölkəsi ola bilməz" , - TBMM-in sədri bildirib.
O qeyd edib ki, Türkiyənin Suriya ilə bağlı ikinci prinsipi bu ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasıdır: "Üçüncü prinsipimiz isə Suriyada bir silahlı birləşmənin, ölkənin ordusunun olmasıdır, digər silahlı qruplaşmalar tərk-silah edilməlidir".
❝Suriye'nin güvenliği, diğer bütün bölge ülkelerinin olduğu gibi Türkiye için de birebir güvenlik meselesidir.❞— TBMM (@TBMMresmi) February 24, 2026
📍 Büyükelçiler ile İftar Programı, TBMM pic.twitter.com/FggklvyUE4
