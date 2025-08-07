Haqqımızda

Moskva-Soçi reysini yerinə yetirən təyyarənin ekipajı Həştərxanda eniş edib

Moskva-Soçi reysini yerinə yetirən təyyarənin ekipajı Həştərxanda eniş edib Rusiyanın "Ural Hava Yolları" aviaşirkətinin Moskvadan Soçiyə uçan “Airbus A321” təyyarəsinin ekipajı siqnal işə düşdükdən sonra ehtiyat aerodroma getməyi qərara alıb və Həştərxanda uğurla eniş edib.
Region
7 avqust 2025 12:32
Moskva-Soçi reysini yerinə yetirən təyyarənin ekipajı Həştərxanda eniş edib

Rusiyanın "Ural Hava Yolları" aviaşirkətinin Moskvadan Soçiyə uçan “Airbus A321” təyyarəsinin ekipajı siqnal işə düşdükdən sonra ehtiyat aerodroma getməyi qərara alıb və Həştərxanda uğurla eniş edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.

"Moskva-Soçi marşrutu üzrə uçuş həyata keçirən “Airbus A321” təyyarəsinin göyərtəsində siqnal işə düşüb və bu, uçuşun təhlükəsiz davam etdirilməsinə imkan verməyib. Ekipaj ehtiyat aerodroma getməyə qərar verib və Həştərxanda uğurla eniş edib", - aviaşirkətdən bildirilib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Экипаж самолета Москва-Сочи после срабатывания сигнала приземлился в Астрахани

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Qazaxıstanda qəzaya uğrayan helikopterin ekipajının axtarışları davam edir
Qazaxıstanda qəzaya uğrayan helikopterin ekipajının axtarışları davam edir
7 avqust 2025 12:10
Qazaxıstanın nəqliyyat nazirinin müavini saxlanılıb
Qazaxıstanın nəqliyyat nazirinin müavini saxlanılıb
7 avqust 2025 12:02
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
İran XİN başçısı: Pezeşkian iki həftə ərzində Ermənistana səfər edəcək
İran XİN başçısı: Pezeşkian iki həftə ərzində Ermənistana səfər edəcək
7 avqust 2025 09:53
Kamçatkada Klyuçevskoy vulkanı 11,5 km hündürlüyə kül püskürüb
Kamçatkada Klyuçevskoy vulkanı 11,5 km hündürlüyə kül püskürüb
7 avqust 2025 07:33
KİV: Putin Trampla görüşmək istəyir
KİV: Putin Trampla görüşmək istəyir
7 avqust 2025 00:21
Gürcüstanda 13 günlük çoxmillətli NATO təlimləri başa çatıb
Gürcüstanda 13 günlük çoxmillətli NATO təlimləri başa çatıb
6 avqust 2025 19:05
Ərdoğanın Ukraynaya səfərinə dair yayılan məlumat təkzib olunub
Ərdoğanın Ukraynaya səfərinə dair yayılan məlumat təkzib olunub
6 avqust 2025 18:40
Ərdoğan: 2002-ci ildən bu günə qədər 13 min 291 tarixi sənət əsəri Türkiyəyə qaytarılıb
Ərdoğan: 2002-ci ildən bu günə qədər 13 min 291 tarixi sənət əsəri Türkiyəyə qaytarılıb
6 avqust 2025 17:55
Ermənistan ordusunun hərbçiləri qəzaya düşüb, ölən və yaralananlar var
Ermənistan ordusunun hərbçiləri qəzaya düşüb, ölən və yaralananlar var
6 avqust 2025 17:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi