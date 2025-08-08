Haqqımızda

Modi və Putin Hindistan-Rusiya strateji tərəfdaşlığını müzakirə edib

Modi və Putin Hindistan-Rusiya strateji tərəfdaşlığını müzakirə edib Hindistanın Baş naziri Narendra Modi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı aparıb.
Region
8 avqust 2025 17:53
Modi və Putin Hindistan-Rusiya strateji tərəfdaşlığını müzakirə edib

Hindistanın Baş naziri Narendra Modi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı aparıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Modi “X” hesabında yazıb.

Baş nazirin sözlərinə görə, onlar ətraflı söhbət aparıblar və Ukraynada son hadisələri müzakirə ediblər.

"Biz həmçinin ikitərəfli gündəliyimizdəki irəliləyişləri nəzərdən keçirdik və Rusiya-Hindistan strateji tərəfdaşlığını daha da dərinləşdirməyə sadiqliyimizi təsdiq etdik. Prezident Putini bu il Hindistanda qəbul etməyi səbirsizliklə gözləyirəm", - o qeyd edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Modi and Putin discuss India-Russia strategic partnership
Rus versiyası Моди и Путин обсудили украинский вопрос и стратегическое партнерство Индия-РФ

Ən vacib xəbərlər

Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi