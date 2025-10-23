Mirzoyan Fransa Senatının sədri ilə Cənubi Qafqazdakı prosesləri müzakirə edib
Region
- 23 oktyabr, 2025
- 22:53
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Fransa Senatının sədri Jerar Larşe ilə görüşüb.
Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.
Görüş Cənubi Qafqazda baş verən proseslərə həsr olunub. A.Mirzoyan son hadisələri və Ermənistanın Azərbaycanla sülh şəraitində regionun inkişafı ilə bağlı baxışını, o cümlədən mühüm kommunikasiya qovşağı kimi potensialını ən yaxşı şəkildə necə reallaşdıracağını təqdim edib.
Tərəflər Ermənistan və Fransa arasında tərəfdaşlığı da müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
23:37
Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri dünya çempionatında üçüncü olublarFərdi
23:26
Amerikalı senator: TRIPP layihəsi yeni bir ticarət yolu yaradacaqXarici siyasət
23:03
"Gəncə"nin baş məşqçisi: "Komandamız sıxıntılı zamandan keçir"Komanda
22:53
Mirzoyan Fransa Senatının sədri ilə Cənubi Qafqazdakı prosesləri müzakirə edibRegion
22:46
"Fənərbağça" UEFA Avropa Liqasında Almaniya klubuna qalib gəlibFutbol
22:38
Litvanın Müdafiə Nazirliyi: Rusiya təyyarələri ölkənin hava məkanını pozubDigər ölkələr
22:38
Ağ Ev Tramp və Putinin gələcək görüşünü istisna etmirDigər ölkələr
22:31
Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva "Eşqi-nur" sərgisini ziyarət ediblərMədəniyyət siyasəti
22:25