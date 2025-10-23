İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Mirzoyan Fransa Senatının sədri ilə Cənubi Qafqazdakı prosesləri müzakirə edib

    Region
    • 23 oktyabr, 2025
    • 22:53
    Mirzoyan Fransa Senatının sədri ilə Cənubi Qafqazdakı prosesləri müzakirə edib

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Fransa Senatının sədri Jerar Larşe ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Görüş Cənubi Qafqazda baş verən proseslərə həsr olunub. A.Mirzoyan son hadisələri və Ermənistanın Azərbaycanla sülh şəraitində regionun inkişafı ilə bağlı baxışını, o cümlədən mühüm kommunikasiya qovşağı kimi potensialını ən yaxşı şəkildə necə reallaşdıracağını təqdim edib.

    Tərəflər Ermənistan və Fransa arasında tərəfdaşlığı da müzakirə ediblər.

    Ararat Mirzoyan Cənubi Qafqaz Fransa Senatı
    Мирзоян обсудил с председателем Сената Франции ситуацию на Южном Кавказе

