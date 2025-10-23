Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Мирзоян обсудил с председателем Сената Франции ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 23:01
    Мирзоян обсудил с председателем Сената Франции ситуацию на Южном Кавказе

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с председателем Сената Франции Жераром Ларше.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Встреча была посвящена событиям на Южном Кавказе. Мирзоян представил последние события, видение Армении развития региона в условиях мира с Азербайджаном, включая наилучшую реализацию его потенциала как важного коммуникационного узла.

    Стороны также обсудили вопросы двустороннего партнерства между Арменией и Францией.

    Арарат Мирзоян Армения Франция Азербайджан
    Mirzoyan Fransa Senatının sədri ilə Cənubi Qafqazdakı prosesləri müzakirə edib

