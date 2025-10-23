Мирзоян обсудил с председателем Сената Франции ситуацию на Южном Кавказе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Встреча была посвящена событиям на Южном Кавказе. Мирзоян представил последние события, видение Армении развития региона в условиях мира с Азербайджаном, включая наилучшую реализацию его потенциала как важного коммуникационного узла.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего партнерства между Арменией и Францией.