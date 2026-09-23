Mansur Yavaş CHP-dən istefa verib
Region
- 23 sentyabr, 2026
- 14:34
Ankara Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Mansur Yavaş Cümhuriyyət Xalq Partiyasından (CHP) istefa verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.
O, yaydığı açıqlamada bildirib ki, bundan sonra müstəqil şəkildə siyasi fəaliyyət göstərəcək.
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