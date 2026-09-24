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    UEFA Millətlər Liqası: Qrup mərhələsinin ilk oyunlarına bu gün start veriləcək

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2026
    • 11:42
    UEFA Millətlər Liqası: Qrup mərhələsinin ilk oyunlarına bu gün start veriləcək

    UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinə bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq A, B, və D qruplarında matçlar keçiriləcək.

    Azərbaycan millisinin yer aldığı D Liqasının II qrupunda Lixtenşteyn və Litva komandaları üz-üzə gələcəklər.

    A Liqasının II qrupunda Niderland Almaniya ilə, IV qrupunda isə Portuqaliya Uelslə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    UEFA Millətlər Liqası

    I tur

    A Liqası, II qrup

    22:45. Niderland - Almaniya

    22:45. Serbiya - Yunanıstan

    IV qrup

    22:45. Portuqaliya - Uels

    22:45. Norveç - Danimarka

    B Liqası, III qrup

    22:45. Avstriya - İsrail

    22:45. Kosovo - İrlandiya

    D Liqası, I qrup

    20:00. Andorra - Malta

    II qrup

    22:45. Lixtenşteyn - Litva

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında ilk matçını sentyabrın 27-də səfərdə Litva seçməsinə qarşı keçirəcək.

    UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Almaniya millisi Niderland millisi
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