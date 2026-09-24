UEFA Millətlər Liqası: Qrup mərhələsinin ilk oyunlarına bu gün start veriləcək
- 24 sentyabr, 2026
- 11:42
UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinə bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk olaraq A, B, və D qruplarında matçlar keçiriləcək.
Azərbaycan millisinin yer aldığı D Liqasının II qrupunda Lixtenşteyn və Litva komandaları üz-üzə gələcəklər.
A Liqasının II qrupunda Niderland Almaniya ilə, IV qrupunda isə Portuqaliya Uelslə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
UEFA Millətlər Liqası
I tur
A Liqası, II qrup
22:45. Niderland - Almaniya
22:45. Serbiya - Yunanıstan
IV qrup
22:45. Portuqaliya - Uels
22:45. Norveç - Danimarka
B Liqası, III qrup
22:45. Avstriya - İsrail
22:45. Kosovo - İrlandiya
D Liqası, I qrup
20:00. Andorra - Malta
II qrup
22:45. Lixtenşteyn - Litva
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında ilk matçını sentyabrın 27-də səfərdə Litva seçməsinə qarşı keçirəcək.