Lavrov və Rubio Putin-Tramp görüşünə hazırlığı müzakirə edib

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ dövlət katibi Marko Rubio telefon danışığında iki ölkə liderlərinin avqustun 15-də Alyaskada keçiriləcək görüşünə hazırlığı müzakirə ediblər.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
“Avqustun 12-də Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ dövlət katibi Marko Rubio arasında telefon danışığı olub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında avqustun 15-də Alyaskada keçiriləcək görüşə hazırlığın müəyyən aspektləri ətrafında müzakirə aparılıb”, - qurumdan bildirilib.
Tərəflər Rusiya-Amerika sammitinin Alyaskada uğurla keçirilməsinə kökləndiklərinə sadiqliklərini təsdiqləyiblər.