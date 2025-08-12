Haqqımızda

Lavrov və Rubio Putin-Tramp görüşünə hazırlığı müzakirə edib

Region
12 avqust 2025 21:09
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ dövlət katibi Marko Rubio telefon danışığında iki ölkə liderlərinin avqustun 15-də Alyaskada keçiriləcək görüşünə hazırlığı müzakirə ediblər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

“Avqustun 12-də Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ dövlət katibi Marko Rubio arasında telefon danışığı olub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında avqustun 15-də Alyaskada keçiriləcək görüşə hazırlığın müəyyən aspektləri ətrafında müzakirə aparılıb”, - qurumdan bildirilib.

Tərəflər Rusiya-Amerika sammitinin Alyaskada uğurla keçirilməsinə kökləndiklərinə sadiqliklərini təsdiqləyiblər.

English version
Russian version

