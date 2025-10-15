İstanbulda tərsanədə partlayış olub, ölən və yaralananlar var
- 15 oktyabr, 2025
- 16:18
Türkiyənin İstanbul şəhərinin Tuzla rayonundakı tərsanədə təmir işləri aparılan gəminin mühərrik otağında partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hadisə zamanı bir işçi ölüb, üç nəfər yaralanıb.
Hadisə yerinə yanğınsöndürmə və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.
