İsmayıl Bəqai: İranla Ermənistan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsləhətləşmələr keçirəcək

İsmayıl Bəqai: İranla Ermənistan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsləhətləşmələr keçirəcək Bu gün və sabah İranla Ermənistan rəsmiləri arasında Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı yüksək səviyyəli məsləhətləşmələr keçiriləcək.
Region
11 avqust 2025 12:16
İsmayıl Bəqai: İranla Ermənistan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsləhətləşmələr keçirəcək

Bu gün və sabah İranla Ermənistan rəsmiləri arasında Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı yüksək səviyyəli məsləhətləşmələr keçiriləcək.

“Report” SNN-ə istinadən xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqai bildirib.

“Biz Cənubi Qafqaz regionundakı qonşu ölkələrlə sıx əlaqə saxlamışıq və saxlayırıq. Həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla yaxşı münasibətlərimiz var. Biz qonşuluq və qarşılıqlı fayda əsasında qurulan dostluq əlaqələrinə böyük əhəmiyyət veririk”, - o vurğulayıb.

İ.Bəqai Vaşinqtonda imzalanmış sənədə münasibət bildirərkən deyib ki, bu, yeni məsələ deyil:

“Əgər xatırlayırsınızsa, əvvəlki danışıqlarda hər iki tərəfi sülh sazişini imzalamağa çağırmışıq. Biz hesab edirik ki, bu saziş Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərar olunmasında dönüş nöqtəsi ola bilər”.

