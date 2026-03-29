İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İshaq Dar İslamabad görüşü barədə Əraqçini məlumatlandırıb

    Region
    • 29 mart, 2026
    • 14:26
    İshaq Dar İslamabad görüşü barədə Əraqçini məlumatlandırıb

    Pakistan Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar ilə iranlı həmkarı Abbas Əraqçi arasında şənbə günü telefon danışığı baş tutub.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, söhbət zamanı ABŞ və İsrailin İrana hücumları müzakirə olunub.

    "Region ölkələri və beynəlxalq ictimaiyyət ABŞ ilə İsrailin qanunsuz hücumları və beynəlxalq hüquq normalarına zidd addımlarına etiraz etməlidir", - A. Əraqçi bildirib.

    İ. Dar isə İranın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı hərbi təcavüzü pisləyib:

    "Müharibəni dayandırmaq üçün səy göstəririk. İslamabadda Pakistan, Türkiyə, Misir və Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər nazirlərinin dördtərəfli görüşü də buna hesablanıb".

    Pakistanın XİN rəhbəri region ölkələrinin səyləri ilə müharibənin dərhal dayandırılması, eləcə də regiona təhlükəsizlik və sabitliyin qayıtmasına ümid etdiyini bildirib.

    Sözügedən telefon danışığı barədə daha əvvəl Pakistan XİN məlumat yaymışdı.

    Qeyd edək ki, İslamabadda Pakistan, Türkiyə və bir sıra digər ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə Yaxın Şərqdə gərginliyin azaldılması və İran ətrafındakı vəziyyətə dair iki günlük danışıqlar başlayıb.

    Pakistan XİN Məhəmməd İshaq Dar İran XİN Abbas Əraqçi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Pakistan, Iran FMs discuss strikes, urge regional de-escalation

    Son xəbərlər

    15:31

    Mədəniyyət Nazirliyi Xalq artisti Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

    Mədəniyyət
    15:31

    SEPAH "Gerçək vəd – 4" əməliyyatının 86-cı dalğasını həyata keçirib

    Region
    15:27

    İshaq Dar və Fidan regionda sülhün təşviqi üçün dialoqun vacibliyini vurğulayıb

    Digər ölkələr
    15:13
    Foto

    Azərbaycanda "Yer saatı 2026" beynəlxalq kampaniyası qeyd edilib

    Cəmiyyət
    15:03

    Prezident Cəmil Əliyevi "İstiqlal" ordeni ilə təltif edib

    Daxili siyasət
    15:00

    Pedro Sançes: Yaxın Şərqdəki vəziyyət ərzaq böhranı təhlükəsi yaradır

    Digər ölkələr
    14:50

    Sibiqa: Ukrayna PURL proqramı çərçivəsində bütün lazımi silahları alacaq

    Digər ölkələr
    14:28

    Bakının dörd rayonu və Abşeronda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    14:26

    İshaq Dar İslamabad görüşü barədə Əraqçini məlumatlandırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti