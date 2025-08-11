İran qaçaqmal yanacaq daşıyan tankeri saxlayıb

Haqqımızda

Region
11 avqust 2025 15:54
İran Cask yaxınlığında iki milyon litrdən çox qaçaqmal yanacaq daşıyan tankeri saxlayıb.

“Report” xəbər verir ki, məlumatı “Mehr” agentliyi yayıb.

Bildirilib ki, İran Sərhəd Polisinin komandanı Cask limanı yaxınlığında ona aid sularda Hərbi Dəniz Qüvvələrinin köməyi ilə iki milyon litrdən çox qaçaqmalçılıq yanacağı daşıyan neft tankerinin saxlanıldığını elan edib.

Briqada generalı Əhməd Əli Qudərzinin sözlərinə görə, Hörmüzqan əyalətində yerləşən sərhədçilər kəşfiyyat məlumatları, elektron avadanlıq və hava müşahidəsi sayəsində böyük yanacaq qaçaqmalçılığı şəbəkələrinin üçüncü ölkənin bayrağı altında üzən "Feniks" neft tankerindən istifadə edərək Kuh-i-Mübarəkdən 23 mil məsafədə əhəmiyyətli miqdarda qaçaqmalçılıq yanacağını oğurlamağı planlaşdırdığını aşkar ediblər.

Yoxlama zamanı 2 min litr qaçaqmalçılıq dizel yanacağı aşkar ediblər.
Qudərzi əlavə edib ki, 17 xarici şübhəli həbs edilib və Caskda müvafiq orqanlara təhvil verilib.

Ekspertlər müsadirə edilmiş yanacağın dəyərini 18 milyon dollar olaraq qiymətləndiriblər.

