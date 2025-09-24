İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Region
    • 24 sentyabr, 2025
    • 21:28
    İran kəşfiyyatı İsrailin nüvə mərkəzləri ilə bağlı məxfi sənədlər əldə edib

    İran kəşfiyyatı İsrailin nüvə və hərbi mərkəzləri ilə bağlı məxfi sənədləri, alimlərin və hərbçilərin adlarını əldə edib.

    "Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.

    "Ölkəyə daşınan sənədlər fondunda İsraillə bağlı milyonlarla səhifəlik müxtəlif və dəyərli məlumatlar var. Bu sənədlərdə rejimin əvvəlki və hazırkı silah layihələri, köhnə nüvə silahlarının modernləşdirilməsi və yenidən işlənməsi layihələri, ABŞ və Avropanın bir sıra ölkələri ilə birgə layihələr, habelə inzibati struktur və nüvə silahının hazırlanmasında iştirak edən şəxslər haqqında hərtərəfli informasiyalar var", - məlumatda deyilir.

    İran İsrail
    Разведка Ирана получила секретные документы об израильских ядерных и военных центрах

