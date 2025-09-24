İran kəşfiyyatı İsrailin nüvə mərkəzləri ilə bağlı məxfi sənədlər əldə edib
Region
- 24 sentyabr, 2025
- 21:28
İran kəşfiyyatı İsrailin nüvə və hərbi mərkəzləri ilə bağlı məxfi sənədləri, alimlərin və hərbçilərin adlarını əldə edib.
"Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.
"Ölkəyə daşınan sənədlər fondunda İsraillə bağlı milyonlarla səhifəlik müxtəlif və dəyərli məlumatlar var. Bu sənədlərdə rejimin əvvəlki və hazırkı silah layihələri, köhnə nüvə silahlarının modernləşdirilməsi və yenidən işlənməsi layihələri, ABŞ və Avropanın bir sıra ölkələri ilə birgə layihələr, habelə inzibati struktur və nüvə silahının hazırlanmasında iştirak edən şəxslər haqqında hərtərəfli informasiyalar var", - məlumatda deyilir.
Son xəbərlər
22:56
ABŞ-nin energetika naziri: Kömür gələcək onilliklərdə aktuallığını qoruyacaqDigər ölkələr
22:49
Mulino: Panama kanalı ölkəmizin əbədi mülkü olaraq qalacaqDigər ölkələr
22:48
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri dünya çempionatında iştirak edəcəklərFərdi
22:37
Foto
Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində qadınlar arasında qısa proqram keçirilibFərdi
22:34
Əş-Şaraa: Suriya İsraillə diplomatik nizamlanmada maraqlıdırDigər ölkələr
22:32
İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı 53 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB-2Hadisə
22:25
Foto
Azərbaycan Prezidenti Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
22:15
Foto
Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda portuqaliyalı həmkarı ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
22:05
Foto