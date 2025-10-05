İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    İrakli Kobaxidze: Aksiyaya əcnəbilər və diplomatlar dəstək verib

    Region
    • 05 oktyabr, 2025
    • 11:47
    İrakli Kobaxidze: Aksiyaya əcnəbilər və diplomatlar dəstək verib

    Gürcüstanda konstitusiyalı quruluşu devirməyə yönəlmiş aksiyaya əcnəbilər və diplomatlar birbaşa dəstək verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri İrakli Kobaxidze "Gürcü Arzusu" Partiyasının ofisində keçirilən brifinqdə bildirib.

    "Aksiyalarda zorakılıqlar edən şəxslər məsuliyyətdən qaça bilməyəcək. Heç kim cəzasız qalmayacaq, bizim cinayətkarları müəyyən etmək üçün hətta keçən il etdiyimizdən qat-qat çox resurslarımız var", - Kobaxidze vurğulayıb. O əlavə edib ki, artıq bir neçə nəfər saxlanılıb və daha çoxlarının müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunacağı gözlənilir.

    Baş nazir qeyd edib ki, dövlət və hüquq-mühafizə orqanlarına qarşı törədilmiş zorakılıqlara görə məsuliyyət daşıyanlar qanun qarşısında cavab verəcəklər: "Konkrekt adamlar, o cümlədən əcnəbilər və diplomatlar üzlərini göstərirlər. Bir daha hər kəsə xatırlatmaq istəyirəm ki, konkret strukturların nümayəndələri aksiyaya birbaşa dəstək veriblər. Buna baxmayaraq, bu gün susurlar. Cəmiyyət bunu görür".

    Kobaxidze həmçinin dünən yaralanan polis əməkdaşlarından da danışıb. Onun sözlərinə görə, 15 polis əməkdaşı xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, hazırda vəziyyətləri sabitdir və sağalırlar. Baş nazir xidmətdə olan hər bir polis əməkdaşına xüsusi dəstəyini çatdırıb.

    Gürcüstan Aksiya diplomat
    Кобахидзе: Акцию в Тбилиси поддерживали иностранные граждане и дипломаты

    Son xəbərlər

    12:34

    Bərdədə pendir sexində partlayış olub, ölən var

    Digər
    12:25

    Azərbaycanın U-21 millisinin heyəti açıqlanıb

    Komanda
    12:23

    Sabah külək güclənəcək, çiskin olacaq

    Digər
    12:21

    Şəmkirdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    12:20
    Foto

    Naxçıvanda Beynəlxalq Müəllimlər Günü qeyd olunub

    Elm və təhsil
    12:17

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-də G20 Dinlərarası Forum Assosiasiyasının prezidenti ilə görüşüb

    Din
    12:09

    Rusiyanın Lvova zərbələri nəticəsində ölənlər var, binalar zədələnib

    Digər ölkələr
    12:08

    Gürcüstan DİN: Dinc yolla devrilmə baş vermədi, amma dinc dağılma oldu

    Region
    11:59

    Azərbaycan badmintonçusu: "Qızıl medal qazana bilmədiyim üçün təəssüflənirəm"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti