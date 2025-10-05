Кобахидзе: Акцию в Тбилиси поддерживали иностранные граждане и дипломаты

Направленную на свержение конституционного строя в Грузии субботнюю акцию напрямую поддерживали иностранные граждане и дипломаты.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в офисе партии "Грузинская мечта".

"Допустившие агрессивные действия участники акции не смогут избежать ответственности. Никто не останется безнаказанным, у нас есть даже гораздо больше ресурсов для выявления преступников, чем в прошлом году", - подчеркнул Кобахидзе, добавив, что уже несколько человек задержаны, и ожидается привлечение к ответственности многих других.

Грузинский премьер отметил, что те, кто несет ответственность за насилие против государственных и правоохранительных органов, ответят перед законом: "Конкретные люди, в том числе иностранцы и дипломаты, показывают свое лицо. Еще раз хочу напомнить всем, что представители конкретных структур оказали прямую поддержку акции. Несмотря на это, сегодня они молчат. Общество это видит".

Кобахидзе также рассказал о пострадавших в ходе вчерашней акции полицейских. По его словам, 15 сотрудников правоохранительных органов получили травмы и были госпитализированы, в настоящее время их состояние стабильное. Премьер-министр выразил особую поддержку каждому полицейскому, находящемуся на службе.