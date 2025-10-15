IMF: 2025-ci ildə Ermənistanda inflyasiya 3,3 %-ə çatacaq
Region
- 15 oktyabr, 2025
- 22:49
Cari ildə Ermənistanda inflyasiya 3,3 %-ə, 2026-cı ildə isə 2,8 %-ə çatacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu göstəricilər Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) "Dünya iqtisadiyyatının inkişafı perspektivləri" hesabatında yer alıb.
IMF-nin analitikləri bu il Ermənistanda inflyasiyanın artacağını proqnozlaşdırırlar.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozuna görə, 2025-ci ilin sonuna kimi Ermənistan iqtisadiyyatı 4,8 % artacaq.
