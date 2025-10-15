IMF: 2025-ci ildə Ermənistanda inflyasiya 3,3 %-ə çatacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Region
    • 15 oktyabr, 2025
    • 22:49
    Cari ildə Ermənistanda inflyasiya 3,3 %-ə, 2026-cı ildə isə 2,8 %-ə çatacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu göstəricilər Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) "Dünya iqtisadiyyatının inkişafı perspektivləri" hesabatında yer alıb.

    IMF-nin analitikləri bu il Ermənistanda inflyasiyanın artacağını proqnozlaşdırırlar.

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozuna görə, 2025-ci ilin sonuna kimi Ermənistan iqtisadiyyatı 4,8 % artacaq.

