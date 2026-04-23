Gürcüstan prezidenti Azərbaycandakı səfiri Acarıstan hökumətinin sədri vəzifəsinə namizəd irəli sürüb
- 23 aprel, 2026
- 17:44
Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili Acarıstan Muxtar Respublikası hökumətinin sədri vəzifəsinə Zurab Pataradzenin namizədliyini irəli sürüb.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Prezident bu barədə keçirdiyi brifinqdə məlumat verib.
O bildirib ki, namizədlik təsdiq üçün Acarıstan Muxtar Respublikasının Ali Şurasına təqdim olunub.
Qərarın siyasi qurumlarla məsləhətləşmələr və Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə birgə qəbul edildiyi qeyd olunub.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Zurab Pataradze uzun illər dövlət qulluğunda və diplomatik xidmətdə çalışaraq Gürcüstanın maraqlarını beynəlxalq səviyyədə uğurla təmsil edib və fövqəladə və səlahiyyətli səfir rütbəsinə malikdir.
Qeyd olunub ki, Pataradze 2016–2018-ci illərdə də Acarıstan Muxtar Respublikasının hökumət sədri vəzifəsini icra edib və həmin dövrdə regionda bir sıra mühüm layihələrin həyata keçirilməsi ilə yadda qalıb. Prezident onun regionun ehtiyaclarını yaxşı bildiyini və zəngin təcrübəsinin Acarıstanın inkişafına töhfə verəcəyinə əmin olduğunu qeyd edib.
Qeyd edək ki, Zurab Pataradze Gürcüstanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir.
Eyni zamanda, Kavelaşvili indiyədək bu vəzifəni icra edən Sulxan Tamazaşviliyə fəaliyyətinə görə təşəkkür edib və yeni vəzifəsində uğurlar arzulayıb.
Xatırladaq ki, Baş nazir İrakli Kobaxidze Sulxan Tamazaşvilini Gürcüstanın daxili işlər naziri təyin edib.