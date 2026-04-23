    Gürcüstan prezidenti Azərbaycandakı səfiri Acarıstan hökumətinin sədri vəzifəsinə namizəd irəli sürüb

    Region
    • 23 aprel, 2026
    • 17:44
    Gürcüstan prezidenti Azərbaycandakı səfiri Acarıstan hökumətinin sədri vəzifəsinə namizəd irəli sürüb

    Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili Acarıstan Muxtar Respublikası hökumətinin sədri vəzifəsinə Zurab Pataradzenin namizədliyini irəli sürüb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Prezident bu barədə keçirdiyi brifinqdə məlumat verib.

    O bildirib ki, namizədlik təsdiq üçün Acarıstan Muxtar Respublikasının Ali Şurasına təqdim olunub.

    Qərarın siyasi qurumlarla məsləhətləşmələr və Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə birgə qəbul edildiyi qeyd olunub.

    Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Zurab Pataradze uzun illər dövlət qulluğunda və diplomatik xidmətdə çalışaraq Gürcüstanın maraqlarını beynəlxalq səviyyədə uğurla təmsil edib və fövqəladə və səlahiyyətli səfir rütbəsinə malikdir.

    Qeyd olunub ki, Pataradze 2016–2018-ci illərdə də Acarıstan Muxtar Respublikasının hökumət sədri vəzifəsini icra edib və həmin dövrdə regionda bir sıra mühüm layihələrin həyata keçirilməsi ilə yadda qalıb. Prezident onun regionun ehtiyaclarını yaxşı bildiyini və zəngin təcrübəsinin Acarıstanın inkişafına töhfə verəcəyinə əmin olduğunu qeyd edib.

    Qeyd edək ki, Zurab Pataradze Gürcüstanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir.

    Eyni zamanda, Kavelaşvili indiyədək bu vəzifəni icra edən Sulxan Tamazaşviliyə fəaliyyətinə görə təşəkkür edib və yeni vəzifəsində uğurlar arzulayıb.

    Xatırladaq ki, Baş nazir İrakli Kobaxidze Sulxan Tamazaşvilini Gürcüstanın daxili işlər naziri təyin edib.

    Кавелашвили выдвинул посла в Азербайджане кандидатом в премьеры Аджарии

    Son xəbərlər

    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:03

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti