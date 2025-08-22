Haqqımızda

Ermənistanda yüksək rütbəli məmur mənimsəmə faktı üzrə saxlanılıb

Ermənistanda yüksək rütbəli məmur mənimsəmə faktı üzrə saxlanılıb "Haypost" şirkətinin direktor müavini Arman Abramyan təxminən 500 min dollar məbləğində vəsaiti mənimsəməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb.
Region
22 avqust 2025 09:42
Ermənistanda yüksək rütbəli məmur mənimsəmə faktı üzrə saxlanılıb

"Haypost" şirkətinin direktor müavini Arman Abramyan təxminən 500 min dollar məbləğində vəsaiti mənimsəməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

Nəşrin məlumatına görə, söhbət onun Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi Komitəsində işlədiyi dövrdə yol verilmiş mümkün pozuntulardan gedir. Sui-istifadə edilən məbləğ təxminən 200 milyon dram (təxminən 500 min dollar) qiymətləndirilir. Bildirilib ki, o ötən gün saxlanılıb.

Hazırda "Haypost" şirkətinə hakim "Vətəndaş müqaviləsi" partiyasının parlament fraksiyasının rəhbəri Hayk Koncoryanın həyat yoldaşı rəhbərlik edir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Армении задержан замглавы нацоператора почтовой связи "Айпост" за хищение

Ən vacib xəbərlər

Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi