    Ermənistanda konstitusiya refenrendumunun keçirilməsinə təşəbbüs göstəriləcək

    Region
    • 20 sentyabr, 2025
    • 12:15
    Ermənistanda konstitusiya refenrendumunun keçirilməsinə təşəbbüs göstəriləcək

    Ermənistanın hakim "Vətəndaş Müqaviləsi" partiyası 2026-cı ilin iyununda parlament seçkiləri keçirildikdən sonra ölkənin yeni konstitusiyasının qəbul edilməsi prosesini başlatmaq niyyətindədir.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə partiyanın qurultayında qəbul edilmiş proqramda deyilir.

    "2026-cı ildə növbəti parlament seçkilərində Ermənistan hökuməti xalqa müraciət edərək səlahiyyətlərinin daha 5 il uzadılmasını xahiş edəcək. Seçkilərdə xalqın səsini qazandıqdan sonra partiya ümumxalq referendumu yolu ilə Ermənistanın yeni konstitusiyasının qəbul edilməsi prosesini başladacaq", - proqramda qeyd olunur.

    Proqram ümumilikdə, "Real Ermənistan" ideologiyasına və Azərbaycanla qurulmuş sülhə əsaslanan 9 bənddən ibarətdir.

    Proqramda nəzərdə tutulub ki, "Vətəndaş Müqaviləsi" partiyası Ermənistanın Avropa İttifaqına daxil olması istiqamətində səylərini gücləndirəcək, tarazlaşdırılmış xarici siyasət həyata keçirəcək.

    Bundan əlavə, hakim partiya bütün qonşu ölkələrlə sülh və mehriban qonşuluq münasibətləri qurmağa çalışacağını, sülhün daimi institutlaşdırılması üçün səy göstərəcəyini vəd edir.

    Ermənistan referendum konstitusiya
    ГД инициирует референдум по новой Конституции Армении после выборов в 2026 году
    Civil Contract to initiate referendum on new Constitution of Armenia after elections in 2026

