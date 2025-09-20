Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В регионе
    • 20 сентября, 2025
    • 11:47
    ГД инициирует референдум по поправкам в Конституцию Армении после выборов в 2026 году

    Правящая партия Армении "Гражданский договор" (ГД) намерена инициировать процесс принятия новой Конституции страны после проведения парламентских выборов в июне 2026 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в программе партии, принятой на съезде в субботу.

    "На очередных парламентских выборах 2026 года правительство Республики Армения обратится к народу с просьбой продлить свои полномочия еще на 5 лет, рассчитывая сформировать конституционное большинство. Получив на выборах вотум доверия народа, партия инициирует процесс принятия новой Конституции Армении путем всенародного референдума", - отмечается в программе.

