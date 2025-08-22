Ermənistanda insanları mitinqdə iştiraka sövq edənlər həbs edilib

Ermənistanda hüquq-mühafizə orqanları "Taşir" şirkətlər qrupunun rəhbəri Samvel Karapetyana dəstək üçün keçirilən mitinqdə vətəndaşları iştiraka "məcbur etmə" və "maddi şirnikləndirmə" işi üzrə iki nəfəri həbs ediblər.
"Report" erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstintaq Komitəsi məlumat verib.
İstintaqçılar iddia edirlər ki, bir qrup şəxs iyulun 4-də İrəvanda keçirilən mitinqdə insanların iştirakını təmin etmək məqsədilə "Ermənistanın müxtəlif bölgələrindən olan bir çox sakini maddi baxımdan şirnikləndirib".