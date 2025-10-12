İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Ermənistanda ər və arvad qətlə yetirilib

    Region
    • 12 oktyabr, 2025
    • 21:42
    Ermənistanda ər və arvad qətlə yetirilib

    Ermənistanın Kotay vilayətinin Aramus kəndində tarlada öldürülmüş ər və arvadın meyitləri aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report" "Armlur.am"a istinadən xəbər verir.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının ilkin məlumatına görə, cütlük səhər qonşu ilə mübahisə edib, bundan sonra onları tarlada ölü aşkarlayıblar.

    Meyitlərin üzərində güllə və bıçaq yaraları aşkarlanıb.

    Hüquq-mühafizə orqanları şübhəli şəxsi axtarır.

    Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Aramus kəndində tarlada başqa ər-arvadın da meyiti aşkarlanıb.

    Ermənistan Ər-arvad Meyit

    Son xəbərlər

    21:50
    Foto

    Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası işə başlayıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    21:42

    Ermənistanda ər və arvad qətlə yetirilib

    Region
    21:32

    Türkiyədə yol qəzasında 15 nəfər xəsarət alıb

    Region
    21:20

    Vens: ABŞ-nin Qəzzaya və ya İsrailə qoşun yeritmək planı yoxdur

    Digər ölkələr
    21:04

    Azərbaycan Basketbol Liqasının II turu başa çatıb

    Komanda
    20:54
    Foto

    Tərtərdə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alan var

    Hadisə
    20:51
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları Açıq Asiya Turnirini 10 medalla başa vurublar

    Fərdi
    20:48

    Bakı-Şamaxı yolunda sürücü məsuliyyətsizliyi qəzaya səbəb olub, xəsarət alan var

    Hadisə
    20:38

    İsrailin Nazirlər Kabineti: Fələstinli məhbuslar girovlarımız qayıtdıqdan sonra azad ediləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti