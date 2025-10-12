Ermənistanda ər və arvad qətlə yetirilib
Ermənistanın Kotay vilayətinin Aramus kəndində tarlada öldürülmüş ər və arvadın meyitləri aşkarlanıb.
Bu barədə "Report" "Armlur.am"a istinadən xəbər verir.
Hüquq-mühafizə orqanlarının ilkin məlumatına görə, cütlük səhər qonşu ilə mübahisə edib, bundan sonra onları tarlada ölü aşkarlayıblar.
Meyitlərin üzərində güllə və bıçaq yaraları aşkarlanıb.
Hüquq-mühafizə orqanları şübhəli şəxsi axtarır.
Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Aramus kəndində tarlada başqa ər-arvadın da meyiti aşkarlanıb.
