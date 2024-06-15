Ərdoğan Azərbaycan xalqını təbrik edib

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan xalqını 15 İyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, Türkiyə lideri bununla bağlı “X” dəki hesabında yazıb.

“Can Azərbaycanı 15 İyun Milli Qurtuluş Gününü ən səmimi hisslərimlə təbrik edir, bütün azərbaycanlı qardaşlarıma salam və sevgilərimi çatdırıram. Yaşasın Azərbaycan!”, - Ərdoğan sosial şəbəkə hesabında yazıb.