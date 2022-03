Ceyhun Bayramov və Mövlud Çavuşoğlu arasında təkbətək görüş başlayıb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda səfərdə olan türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlunu qarşılayıb.

“Report” xəbər verir ki, daha sonra tərəflər arasında təkbətək görüş başlayıb.

XİN başçılarının görüşündə regional məsələlər, həmçinin Ukrayna ətrafındakı durumu müzakirə olunur.