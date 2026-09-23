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    Bəqai: İranın şərtləri aydın və şəffafdır

    Region
    • 23 sentyabr, 2026
    • 19:43
    Bəqai: İranın şərtləri aydın və şəffafdır

    Dünən BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində İran və ABŞ arasında vasitəçi ölkələr tərəfindən aparılan danışıqların davamı olaraq, qətərli vasitəçi vasitəsilə İran ilə ABŞ arasında mesajların mübadiləsinin növbəti mərhələsi baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Təxminən iki saat davam edən bu prosesdə heç bir şübhəyə yer qoymayacaq və hər hansı bir tərəf üçün heç bir bəhanə qalmayacaq şəkildə diplomatiyanın bərpası üçün İranın mövqeləri və şərtləri Amerika tərəfinə çatdırılıb", - o bildirib.

    Bəqainin sözlərinə görə, İranın şərtləri aydın və şəffafdır: "Dəniz mühasirəsi, iqtisadi təzyiq də daxil olmaqla, ABŞ-nin təcavüzkar hərəkətlərinin dayandırılması, bütün cəbhələrdə müharibənin başa çatdırılması, İranın dondurulmuş və ya məhdudlaşdırılmış aktivlərinin azad edilməsi, iki sahilyanı dövlət arasında razılaşdırılmış şəkildə təhlükəsiz gəmiçilik marşrutunun qəbul edilməsi".

    İsmayıl Bəqai ABŞ-İran danışıqları Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası İran XİN
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